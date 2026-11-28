九合一選舉及全國性公投今天投票，各地接連發生撕毀選票、攜帶手機進入投票所等違規事件。警政署最新統計，截至下午4時，全國警方共受理涉嫌違反選罷法案件177件、177人，較中午65件增加112件，其中攜帶手機等攝影器材進入投票所83件最多，故意撕毀或攜出選票64件居次，兩類合計147件，占所有案件約83%。

警政署指出，今天投票期間各地陸續傳出違規情事，截至下午4時，除攜帶手機等攝影器材進入投票所83件、故意撕毀或攜出選票64件外，另有投票日從事競選、助選活動13件，以及其他涉嫌違反選罷法案件17件，相關案件均由各地警方依法查處。

今天上午台北市就接連發生多起撕票事件，內湖區一名男子因不滿里長選舉只有1人參選、採同額競選制度，當場撕毀里長選票；士林區一名年長男子則因不熟悉投票程序，在圈票處停留許久，一時情緒激動，撕毀市長及市議員選票，警方均到場處理，後續函請選委會裁處。

除撕票外，攜帶手機進入投票所也是常見違規情形。新竹縣上午有男子投票時手機突然響起，遭選務人員發現；新北市淡水區也有87歲男子在投票所內接聽手機。警方提醒，民眾進入投票所應遵守手機及攝影器材相關限制，不得任意撕毀、攜出選票，也不得在投票日違法從事競選、助選活動，以免觸法。