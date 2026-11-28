九合一選舉競爭激烈，若選舉出現爭議，敗選人可提起重新驗票、選舉無效之訴或當選無效之訴，若法院調查認為選舉確實有違法情形，且足以影響選舉結果，可判選舉無效，屆時則須再辦一次選舉。

歷年選舉不乏候選人提出當選無效、選舉無效訴訟，但少有翻盤機會。

所謂「選舉無效」，指的是選舉機關辦理選舉違法，並足以影響選舉結果，檢察官、候選人可於當選人名單公告後15日內，以各選舉委員會為被告，向管轄法院提選舉無效之訴。以台北市長選舉為例，管轄法院為台北地方法院。

選舉無效之訴，若經法院判決無效確定，該次選舉視為無效，將定期重行選舉。若違法屬於選舉局部者，則局部的選舉無效，並針對該局部無效部分，重新投票。

「當選無效」則是針對選舉當選人，若有當選票數不實，足以影響選舉結果之虞，或用強暴、脅迫手段妨害他人競選、自由行使投票權等，得由參選落敗一方或選舉委員會、檢察官，以當選人為被告，自公告當選人名單後60日內，提當選無效之訴。

公職人員選舉罷免法也明定，法院受理選舉無效、當選無效之訴，應於6個月內審結，並以二審終結，不得提起再審。

國內近期最受矚目的選舉訴訟，莫過於2018年台北市長選舉，丁守中僅以3254票敗給柯文哲，4天後即赴北院聲請重新計票；北院10天完工，每日動員50組法官、書記官投入驗票，丁仍以3567票之差落敗。

丁再提選舉無效之訴，一審敗訴；二審認為，丁無法舉證選務違失讓他「當選變落選」，駁回上訴而確定。