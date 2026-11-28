嘉義市今天舉行市長、市議員、里長選舉及公投，繼上午興安國小、港坪國小投票所分別傳出攜出選票、撕毀選票事件後，接近中午又發生第3起選務違規事件，一名選民將公投選票帶出投票所，事後又折返要求投票，遭主任管理員拒絕，以「已領未投」方式處置，警方獲報將選民帶回派出所製作筆錄。

嘉義市選舉委員會表示，今天上午11時52分接獲西區車店里第170投開票所黃氏宗親會張姓主任管理員通報，一名選民於上午11時30分許攜出1張公投選票，事後又返回投票所，要求將該張選票投入票匭，主任管理員立即以「已領未投」方式處置，並通報警方。

轄區八掌派出所員警獲報到場，將涉案選民帶回派出所製作筆錄，嘉義市選委會監察小組委員也會同警方處理，釐清選民攜出選票原因及相關違規情節。

嘉義市今天共設置221個投開票所，選民可領取市長、市議員、里長及公投等4種選票，截至中午已傳出3起選務違規事件，其中2起為攜出選票、1起為撕毀選票。