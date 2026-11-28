基隆市今天天氣很好，全市288處投開票所，投票秩序大致良好，各投開票所都有排隊人潮，投票十分踴躍，預估投票率破六成。但有不少民眾投票後說，市議員和公投票都白色，讓人霧煞煞，投票時不知投哪個票櫃，很容易搞混。很多投開票所選務人員派頻喊，一長一短別投錯，派專人指導投入。

民眾反映，領公投票時，選務人員並沒有主動提供，有的就不領公投票，甚至有的人根本不知要投公投票。

還有人抱怨，市議員和公投票都白色讓人霧煞煞，尤其投票時不知投哪個票櫃，一名投票者說，顏色那麼多，為何一定要把議員和公投票都印成白色，非常容易投錯。

據記者觀察，很多投開票所工作人員派一人頻喊，一長一短別投錯。但很多民眾根本沒有注意，有的就直接投了，很有可能投錯票櫃。