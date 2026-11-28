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影／在台南投票頻關心台北投票率 陳水扁：等投票完再來抬槓我的心情
115年地方公職人員選舉及全國性公民投票第22案今投票，前總統陳水扁下午2時5分現身台南市東區衛生局林森辦公室門口，先關心投票率情況，東區區長黃炳元說「下午1時45分，東區投票率已達51%」，陳水扁回「台北不好，台南這麼高」，隨即入內投票。
陳水扁的戶籍與住居所都在台南市東區，今天下午前往台南市衛生局林森辦公室投票所投票時，他面帶笑容、看起來心情不錯，在接受身分查驗後領取選票，不到10分鐘就完成投票程序；投票後他再與黃炳元討論投票率，黃說因為天氣好，今天投票踴躍，陳表示，聽說台北不好。
陳水扁指出，到12點的時候，投票率只有30幾%，好像比前次少一成，不過要到4點才知道；面對記者提問「怎麼看今天投票？會擔心投票率嗎？今天投票心情怎麼樣」，他只回「謝謝、謝謝，好」，並表示今天純投票，「我的心情，等投票完再來抬槓」。
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