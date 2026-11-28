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台中選情熱度兩極！午後投票率破53% 和平區61%居冠、北中區最冷清
2026年九合一地方公職人員選舉今（28）日登場，台中地區今日天氣穩定，市民投票意願踴躍。根據統計，截至下午2時左右，台中市整體投票率已突破五成三大關；不過，各行政區的投票熱度呈現明顯「原縣區熱、舊市區冷」的走勢。
在全市29個行政區中，以原住民地區和平區的投票最為踴躍，投票率高居全市之冠；海線重鎮沙鹿區則以約58%的投票率緊追在後，位居第二。此外，山城地區的豐原區、后里區及新社區表現同樣亮眼，午後投票率皆已衝上57%左右，顯示原縣區動員力道強勁。
相較之下，台中市舊市區的選情則顯得較為冷清。統計顯示，北區與中區截至目前為全市投票率最低的兩個行政區，午後投票率僅約45%上下，與山海線地區落差超過一成以上。
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