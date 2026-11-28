九合一選舉今天投、開票。華人民主書院協會常務理事曾建元表示，海外觀選團原先因台海局勢感到緊張，但實際走訪台灣後，對選舉的秩序、民主自由及公民素質留下深刻印象，認為台灣民主經驗十分珍貴。

曾建元接受中央社訪問時表示，據他所知，這次來台觀選的海外華人觀選團至少有4團，成員來自美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國及香港等地。

曾建元指出，第一次來台觀選的人，通常會關心台灣的選舉程序與政治秩序。由於海外媒體經常報導台海上空戰雲密布，加上中共跨境鎮壓與介入選舉，因此不少觀選團成員都是帶著忐忑的心情來到台灣。

不過，曾建元說，觀選團實際走訪後發現，台灣選舉過程雖然熱鬧，卻沒有外界想像中的擔心中國入侵或戰爭威脅的問題；在政治競爭方面，也沒有感受到強烈的政治對立，甚至同一個家庭中，都可能有不同候選人的支持者。

曾建元觀察，觀選團認為台灣選舉種類多元，涵蓋不同層級的地方選舉及公投，雖仍採用傳統投票方式，卻能維持相當高的效率，對各國設計或改革選舉制度而言，是非常珍貴的經驗。

他表示，台灣的民主公民文化素質受到肯定，只要有公民力量參與、維持正常競爭，並確保選務中立，就能維持選舉秩序與公平性。

至於海外觀選團關注的議題，曾建元表示，兩岸關係及中國介入台灣選舉所造成的影響，是觀選團關心的重點。成員普遍感受到中國對台灣選舉有明確立場，來自中國大陸的網路訊息也相當偏頗。他指出，這些境外媒體及資訊不受台灣法律管制，因此即使在選舉期間，仍有大量資訊持續傳送到台灣。

曾建元說，台灣公民的媒體識讀能力，以及媒體、自媒體的自律也受到肯定。一個國家的公共秩序，不必靠國家的軍警與司法的存在，就能良好運行，主要靠國民之間對公共事務的參與，架構起一個良好運轉的政治社會，這也是海外觀選團此次來台感受到的。

曾建元表示，部分海外華人是第一次來台觀選，看到台灣的競選活動及選舉過程，相當感動。台灣民眾可以自由參與選舉、在街頭舉辦活動及表達政治立場，這些場景對他們而言並不易得。他指出，中國大陸雖然也有投票制度，人民卻無法真正決定自己要投給誰。

曾建元指出，台灣民主制度具有不同層級的選舉，讓觀選團成員看得眼花撩亂；即使有些候選人看起來比較特別，只要符合基本參選資格，國家就不會額外審查候選人的思想、精神狀態，以及對國家的忠誠度，因為這些都涉及自由的保障。

他說，「自由的選舉是讓人民能夠自由投票，也讓不同背景、不同立場的人都有參選的機會。」這一點確實讓海外觀選團大開眼界。