2026年九合一選舉上午8時至下午4時舉行投票，台北市天氣晴朗，不少投票所一早就出現排隊人潮。截至下午2時，北市12行政區平均投票率破5成，來到約54%。

據指出，早上10點的統計投票率13%，在台北市不算特別高，中午12 時左右，投票率已經衝上34%，據藍營人士出，中午的投票率，和2022年的投票率差不多，預計到了下午會再衝一波。

投票將持續至今日下午4時結束，各投票所將改為開票所，進行開票作業。根據2022年市長選舉，當年是蔣萬安、陳時中、黃珊珊「三腳督」，投票率67.7%。

北市投票率下午2時已逾54%，藍營票倉的大安區，目前約僅48%，比較高的是中正區，其次是北投區，估計逾58%。

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