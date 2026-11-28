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北市婦「公投票蓋到私章」帶出場撕毀 選務1小時後通報...警循線送辦
台北市中山區永安國小投開票所今天發生烏龍事件，86歲謝姓婦人投完市長票、市議員、里長選票之後，竟把公投票攜出投開票所並撕毀，選務人員獲悉上前制止、攔下取回選票，不過當下並未告知員警「有人把選票帶走」涉嫌違法，直到一個小時後，轄區中山警方得知此情況，立刻調閱資料找上謝婦，警詢後依違反公民投票法送辦。
據了解，事發時間是今天早上8點6分，當時選務人員看到謝婦把選票帶走，追上前攔下，並拿回已被撕毀的選票，不過直到一個小時後、早上9點多投開票所主任監察員才告知員警，警方獲悉狀況，今天中午聯繫上謝婦通知到案說明。
謝婦到案稱，在公投票蓋章時，不小心蓋到自己的私章，一時不知如何是好，當下有問選務人員「有沒有多的一張」，選務人員說沒有一人只有一張，她為了保護自己私章的隱私，才把選票帶走並撕毀，警詢後被依公民投票法第41條將領得之公投票攜出場外者，處一年以下有期徒刑、拘役或科一萬五千元以下罰金，以及公民投票法第44條將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之公投票者，處五千元以上五萬元以下罰鍰。
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