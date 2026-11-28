2026年九合一選舉上午8時至下午4時舉行投票，新竹天氣晴朗，不少投票所一早就出現排隊人潮。截至今天中午的投票率，新竹縣市約4成左右。

今天一早有民眾目睹在投開票所附近，多名戴著同頂顏色帽子的民眾在學校聚集，有不少戴螢光粉紅，也有藍色、淺綠、淺藍帽子等，引發網路熱議，甚至稱這群人是「帽子部隊」。

對此，新竹縣選委會回應，今早已接獲檢舉案，多數發生在學校的投開票所，會請監察小組委員去了解，避免影響到投票的秩序，若當天有助選行為，會構成10萬以上、200萬以下的罰鍰，呼籲民眾盡量別在投開票所徘徊。

新竹縣選委會表示，目前會先勸離在30公尺以內的人，不要戴相關帽子。而在30公尺以外的若戴帽子是否有助選行為？新竹縣選委會認為，此舉恐有擦邊球、灰色地帶，因此會請監察小組人員會去關心，並驅逐他們離開。

不過，選委會也解釋，民眾都知道沈伯洋外號「Puma」，但是穿Puma品牌服飾不算助選行為，這些帽子沒有候選人的名字，但這樣行為會構成工作人員困擾，因此為了維持選務公平公正，讓能夠投票的人能夠順利投票，呼籲不要在投開票所的四周徘徊。

今天在投開票所附近，多名戴著同頂顏色帽子的民眾在學校聚集，有不少民眾戴螢光粉紅，也有藍色、淺綠、淺藍帽子等。記者郭政芬／攝影