嘉義市長、市議員、里長及公民選舉登場，天氣晴朗，返鄉民眾多，全市221個投票所從一早陸續湧現選民，投票踴躍，截至中午投票率逾3成，開票作業預計晚間約7時多完成，選舉結果揭曉；又傳第3起攜出選票違規，累計3件違反選罷法案件 。

選委會說，第170投票所黃氏宗親會通報有選民攜出公投票，涉案選民上午11時30分攜出1張公投票後，又回投票所要求要投該張公投票，主任管理員以已領未投方式處置。由八掌派出所將選民帶回做筆錄，並由監察小組委員會同警方處理中。

回顧前3次市長選舉投票率，除黃敏惠連任重行選舉，投票率僅43.99%，餘2次都超過六成。2014年國民黨提名陳以真對上民進黨提名涂醒哲，投票率高達70.96%，創最高紀錄；2018年尋求連任涂醒哲與蕭淑麗、黃敏惠三腳督競爭，投票率67.91%。選務人員分析，這次長選戰競爭激烈，藍白首度合作對戰民進黨，加上議員、里長選舉同步登場，預估投票率有機會達到六成以上。

選委會調查統計，全市221個投票所中，選民人數最少的是編號158號埤肚福德宮投票所，只有557人；選民數最多的是編號166號興嘉國小投票所，共有1615名選民。投開票所地點，大多數設學校、寺廟及里活動中心，部分地區因缺乏適合公有場地，借用民宅甚至車庫設置所，展現地方選務因地制宜的特色。