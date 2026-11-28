2026九合一選舉今天投開票，南投縣天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所人潮一早人潮不斷，投票所人員粗估，上午投票率過4成，下波人潮可能落在下午3點後；藍綠南投縣黨部也估，目前投票率應該已破5成，

草屯全鎮總人口達9.8萬人，山腳里逾9000人是鎮內第一大里，選民也最多，全里設有7處投開票所，分別在虎山國小、山腳里集會所，其中虎山國小就設有6處投開票所，本次編號依序為第0017至0022號，粗估可選舉人數有上萬人。

虎山國小投開票所人員說，今投票狀況踴躍，上午8時還沒開放投票，就有民眾排隊，以早起長輩及趕上班民眾為主，還有人坐折疊椅等待開放投票，中午人潮稍減，粗估投票率有過4成，午後要看天氣，預估下午3時後又會有一波人潮。

國民黨南投縣黨部指出，根據中午前初步掌握的情況，不少投票所上午的投票率都超過4成，粗估中午前整體投票率突破4成，現在應在5成上下；民進黨南投縣黨部也表示，今天天氣很好，帶動投票率，預估目前的投票率與已經突破5成。

南投縣長許淑華則第一線選務人員的辛勞，期盼今天的投票作業能順利圓滿。

南投縣天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，南投市平和國小投開票所也見投票人潮。記者賴香珊／攝影