基隆市今天天氣很好，全市288處投開票所，投票秩序大致良好，各投開票所都有排隊人潮，投票十分踴躍，預估投票率破六成。但有不少民眾投票後說，市議員和公投票都白色，讓人霧煞煞，投票時不知投哪個票櫃，很容易搞混。很多投開票所選務人員派頻喊，一長一短別投錯，派專人指導投入。

2026-11-28 15:32