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台中東勢上午3件投票違規案 1人撕選票2人手機響…選委會裁處
今天是選舉投票日，台中市東勢區上午有3件違規案，1人撕選票，2人投票時手機響，警方調查後都依「公職人員選舉罷免法」第65條第3項規定函送台中市選委會裁處。
東勢警分局表示，今天上午9時25分，東勢區有投開票所發生59歲女子無故撕毀公投票，全案依違反「公民投票法」第44條規定，函請選舉委員會依法裁處。處理過程中，現場投票秩序正常，未影響其他民眾行使投票權。警方呼籲民眾進入投票所，務必遵守相關選舉規定，共同維護公平、公正及順利的投票環境。
東勢區另有二處投票所，分別是47歲男子和75歲男子的手機響，全案依違反公職人員選舉罷免法第65條第3項規定函送選委會裁處。
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