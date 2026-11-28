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第一次投市長票誤蓋竟撕選票 板橋女欲投票匭被發現法辦
九合一選舉投票日板橋發生首起撕毀選票事件，48歲胡女上午11時許至板橋新興市民活動中心第1042號投票所投票，準備將選票投入票匭前時，選務人員發現市長選票被撕掉一角，交警方依選罷法第110條現場製作胡女筆錄，後續移請新北市選委會認定。
據了解，涉嫌撕毀選票的胡女，上午11時許前往板橋區第1042號投票所投票，胡女領完選票後進入圈票處圈選，疑因第一次投票投錯票，竟將市長選票撕毀一角。胡女接著準備將選票投入票匭時，主任監察員發現胡女的市長選票毀損立即通知主任管理員。
經主任管理員通知現場警衛同仁，並通報選監委員到場會同現場警方，依選罷法第110條製作胡女筆錄，後續將移請新北市選舉委員會認定是否涉有撕毀選票，胡女在做完筆錄後也自行離去。
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