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柯文哲隔近3年再投票稱「沒特殊心情」 下午才投票因AI說人少
九合一地方選舉今天投票，民眾黨前主席柯文哲下午才去投票。由於這是他近3年來首次能投下自己神聖一票，媒體詢問他的心情，柯回答「沒特殊的心情，來善盡義務而已」，並說他問過AI聊天機器人，知道下午1時至2時人潮最少，所以就挑選一個「人最少的時間」前來投票。
柯文哲今天下午前往台北市金甌女中投票，而這也是他捲入京華城等案，近3年來首次投票。柯文哲在投票前受訪時說，他沒有什麼特殊的心情，只是來善盡義務而已，自己昨天查過人工智慧聊天機器人ChatGPT，得知下午1時至2時人潮最少，所以就挑選人最少的時間前來投票。
媒體關心，夫人陳佩琪為何沒有現身投票，柯文哲則表示，陳佩琪上午就已經先行投票，民眾黨則預計在晚間8時舉行記者會。
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