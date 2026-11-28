九合一選舉今天登場，網紅鍾明軒凌晨在社群平台發表長文，回顧過去與前總統蔡英文合作拍片的經歷，以及近年政治觀點的轉變，內容涉及當屆選舉相關議題，引發網友質疑是否違反投票日不得競選、助選的規定。台北市萬華分局上午接獲民眾檢舉，警方證實已受理，將通知鍾明軒到案說明，後續函請台北市選委會依法認定。

據了解，鍾明軒今天凌晨4時許發文，談及2019年與蔡英文合作拍攝影片的經過，以及近年因生活經歷及政治立場轉變，對公共議題產生不同看法。文章也提到近日的選前活動，並對政治人物與選民互動的方式提出個人評論。

由於今天是選舉投票日，相關貼文引發網路議論。有民眾認為，文章內容涉及當屆選舉，選在投票日發表可能已觸及選罷法禁止助選的規定，因此上午7時許前往萬華分局西園路派出所檢舉，要求主管機關調查是否違法。

萬華分局表示，警方已依規定受理案件，並向選務監察人員了解相關規定，後續將通知當事人說明，整理相關資料後函請台北市選委會依法處理。至於文章是否確實構成違法競選或助選，目前尚未有主管機關的認定結果。

依公職人員選舉罷免法規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，違反者依規定，一般民眾可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。不過，投票日發表政治評論並不當然違法，仍須檢視文章整體內容、具體情節，以及是否構成競選或助選行為，由選委會依法認定。