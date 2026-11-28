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票匭前躊躇多時撕毀3張選票 台中翁遭送選委會裁處
地方公職人員選舉今日投票，台中市立人國小一處投開票所上午發生撕毀選票事件。一名七旬蔡姓老翁在票匭前停留許久後，當場撕毀市長、市議員及里長選票各1張。經報請選監委員認定後，警方已依涉嫌違反公職人員選舉罷免法，函送台中市選舉委員會裁處。
警方表示，立人國小內一處投開票所的警衛員於上午9時25分接獲主任管理員通報，指有一名蔡姓男子（73歲）在票匭前停滯多時，並將領得的選票撕毀。
經查，蔡男在現場共撕毀市長、市議員、里長選舉票各1張。轄區分局報請選監委員認定後，全案依涉嫌違反公職人員選舉罷免法第110條第10項規定，函請台中市選舉委員會裁處。
警方呼籲，民眾領取選票後應依規定圈選並投入票匭，切勿撕毀或攜出投票所，以免觸法受罰。
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