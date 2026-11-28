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截至中午屏東縣投票率33.66％ 零星違規摸票匭、帶手機進場
今天是投票日，屏東縣天氣陰天，根據統計中午11時半，屏東縣投票率為33.66％。截至中午前，投開票所秩序大致良好，零星事件發生，有人作勢伸手摸票匭、帶手機進場等情況。
2026地方公職人員選舉，屏東縣選出縣長1人、33鄉鎮市長、議員55席、鄉鎮市民代表326席、443名村里長。
縣長部分有2人參選，議員87名候選人。33鄉鎮市長有83名候選人，鄉鎮市民代表540名候選人，村里長837名候選人。
根據選委會公告屏東縣2026地方公職人員選舉選舉人數，縣長選舉人數67萬0027人、縣議員選舉人數66萬9392人、鄉鎮市長選舉人數66萬8859人、鄉鎮市民代表66萬8326人、村里長選舉人數66萬7508人。公投人數68萬2412人。
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