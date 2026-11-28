九合一地方選舉今天投票，民眾黨前主席柯文哲下午才去投票。由於這是他近3年來首次能投下自己神聖一票，媒體詢問他的心情，柯回答「沒特殊的心情，來善盡義務而已」，並說他問過AI聊天機器人，知道下午1時至2時人潮最少，所以就挑選一個「人最少的時間」前來投票。

2026-11-28 13:56