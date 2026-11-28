宜蘭今天傳出蘇澳鎮馬賽地區有婦人撕毀公投選票，被帶走偵辦，羅東地區出現投開票所工作人員漏發平地原住民選票給民眾等疏失；蘇澳撕毀選票婦人被警方帶回製作筆錄，依違反選罷法送宜蘭縣政府裁罰。

警方調查，這名年約60歲劉姓女子在第144投開票所投票，當她投完票離開圈票處時，依序把五合一選票投入票匭，卻沒有把公投票投進票匭，當場把票撕了，被選務人員發現通報警方處理。婦人被帶回馬賽派出所詢問時，身上帶酒氣，辯稱「選票髒了」才撕毀。

另外，位於羅東地區第110投開票所，民眾領票要圈選投票時，卻發現選務工作人員漏給平地原住民選票，他反映後工作人員稱選票已經給了，不能第二次領票。雙方各執一詞，最後查明確實忘了發給選票，坦承疏失，立即補發才化解。

宜蘭警方表示，依公民投票法相關規定，撕毀選票得處5000元以上、5萬元以下罰鍰，呼籲民眾投票時應遵守相關規定，如有相關疑問，可向現場選務人員尋求協助，切勿任意撕毀選票，以免觸法。