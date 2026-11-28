嘉義市長、市議員、里長選舉及公投今天登場，上午接連發生2起選務違規事件。68歲湯姓老翁因4種選票中只想投里長票，將其他選票攜出投票所；另名88歲周姓老翁因沒有喜歡的里長人選，不顧選務人員勸阻，當場撕毀2張選票，2人均遭警方帶回製作筆錄，分別面臨刑責及罰鍰處分。

嘉義市全市221個投票所今天上午8時開放投票，由於天氣晴朗，不少選民一早便陸續前往投票，整體投票情況踴躍，不過，上午8、9時接連傳出選民攜出及撕毀選票事件，分別發生在東區興安國小及西區港坪國小投票所。

警方表示，湯姓老翁上午在興安國小第67投票所領取選票後，未依規定將選票投入票匭，反而將選票攜出投票所，選務人員發現後立即通報警方，警方到場追回選票。湯男表示，他只想投里長票，其他的並不想投，才會將選票帶出投票所。

另起事件發生在上午9時許，周姓老翁在港坪國小第117投票所領取選票後，動手撕毀選票，選務人員見狀立即勸阻，周男仍將手中2張選票撕毀。警方會同選舉監察小組確認案情，將遭撕毀的選票拍照存證，並將周男帶回派出所製作筆錄。周男向警方表示，因沒有喜歡的里長人選，才會撕毀選票。

警方表示，依公職人員選舉罷免法第108條第1項規定，將領得的選舉票或罷免票攜出場外，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金；撕毀選舉票則涉及同法第110條第10項規定，將函請裁處。

嘉義市選委會及警方呼籲，選民即使沒有支持的候選人，仍應依規定將選票投入票匭，切勿任意撕毀或攜出投票所，以免觸法。