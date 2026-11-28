台中一名82歲老翁今天到后里區投票後誤將公投票帶出，他主動告訴投票所人員，仍被警方帶回偵訊並請示檢察官後，全案將依涉嫌違反公投法相關規定，移送台中地檢署偵辦。

大甲警分局表示，今天上午8時45分許，台中市后里區一處投票所，82歲老翁誤將公投票攜出投票所後，自行向該投票所警衛人員告知，警衛人員立即通報大甲分局機動處理小組會同選監小組及主任管理員處置。

經了解相關情形後，分局將范男帶回偵訊並請示檢察官後，全案將依涉嫌違反公投法相關規定，移送台中地檢署偵辦。警方呼籲，民眾前往投票時，嚴禁將選票或公投票攜出投票所，切勿因一時疏忽或情緒激動而觸法。