基隆市今天天氣很好，全市共設288處投開票所，上午投票秩序大致良好，各投開票所都有排隊人潮，投票十分踴躍，據指出，從上午8時到中午，投票率已接近4成，預估投票率會比2022年的6成高出一些，有可能到6成2到6成3。

義二路的覺修宮一早8點不到，就有排隊人潮。安樂區167投開票所在一家廟宇內，一早也大排長龍，投票相當踴躍。

全市共設288處投開票所， 選舉權人數最多為信義區孝忠里，共有7590人，分成5個投開票所，選舉權人數最少為七堵區瑪西里有288人；最多選舉權人數的投票所為第204號投開票所安樂區-新崙里一的2209人。最少人數為編號第259號投開票所七堵區八德里一的255人。

據指出，從上午8時到中午，投票率已接近4成，預估投票率會比2022年的6成高出一些，有可能到6成2到6成3。

基隆天氣好各投開票所現人潮，投票率已近4成預估會破6成。記者游明煌／攝影