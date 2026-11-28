金門縣長陳福海今日上午10時許，偕同夫人及小兒子前往金湖鎮塔后社區活動中心投票所投票，卸任在即，陳福海心情顯得輕鬆愉快，笑說今天心情好、天氣也好，相信投票率應該會很不錯。談及從政38年歷程，他感謝鄉親一路支持。

陳福海表示，今天走進投票所，選票上已經看不到自己的名字，心中感觸不少。回顧從政歷程，從鎮民代表、縣議員、鄉鎮長、立法委員到縣長，歷經地方與中央不同職務，累積30多年公共服務經驗，最感謝的就是鄉親一路以來的關心與栽培。

談起任內政績，陳福海認為，金門供水、供電、道路及教育建設，都是攸關地方長遠發展的重要基礎。包括引進大陸供水，改善金門面對極端氣候時的用水問題；透過塔山電廠等電力建設，逐步改善過去缺電困境；道路方面則持續推動旅運中心聯外道路、金門大橋周邊聯絡道路，串聯環島西路、安岐、后沙及隴口等地，讓交通路網逐步完善。

教育也是他念茲在茲的施政重點。陳福海指出，任內投入大量經費改善校園環境，包括開瑄國小投入3.5億元，以及多所學校全面翻新，近期更推動柏村國小老幼共融大樓，盼打造全國首例結合幼兒教育與長者照顧的空間。他強調，施政初衷來自《禮運大同篇》「老有所終、壯有所用、幼有所長」，希望照顧地方每一個世代。

金門縣長陳福海（右）今日上午偕同夫人許梨羨（左）前往投票所投票，卸任在即，陳福海心情顯得輕鬆愉快。記者蔡家蓁／攝影