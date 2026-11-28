聽新聞
0:00 / 0:00
天公作美催出返鄉潮澎湖中午投票率達3成 飛台機票卻一票難求
2026年九合一選舉今天登場，澎湖地區天公作美、天氣晴朗，各地投開票所上午陸續湧入投票民眾，根據統計截至今天中午12時，澎湖縣整體投票率已達3成左右，不少旅居外縣市的澎湖鄉親也趁著好天氣專程返鄉投票，但今、明兩天飛往台灣本島的班機已全數售罄。
澎湖縣選舉委員會統計，本屆澎湖縣長選舉人數為92310人 ，縣議員的選舉人人數為92166人，分為6個選舉區，全國性公民投票案第22案投票權人人數則為94884人。
4年前2022年澎湖縣長選舉，當時總投票率為58.51%，由於本屆縣長選戰有6人參選激烈競爭，加上今天氣候宜人，馬公市區及各鄉鎮投開票所一早便有不少長輩與家庭結伴排隊領票，整體投票秩序良好。
上午投票人潮中有不少年輕面孔，都是特地從台灣本島返鄉行使公民權的旅外鄉親，不過由於返鄉投票人潮踴躍，也導致空中疏運吃緊，有特地從外地趕回澎湖投票的民眾無奈表示，原本想買機票返回工作崗位，才發現今、明兩天飛往台灣的班機機票都已全數售罄，甚至飛往台北、高雄的航線必須等到下周二才有機位，目前只能提早前往澎湖機場現場候補，期盼能順利搭機返台。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。