台中一名34歲男子今天上午在清水區投票時，他帶手機進入投票時電話響起還接聽，現場主任管理員發現立即通報，清水警分局員警到場，現場警衛人員蒐證後移交警方並製作筆錄，將依涉嫌違反公職人員選舉罷免法相關規定，移請選舉委員會依法處理；男子可能面臨3萬到30萬元罰鍰處罰。

清水警分局今天上午10時45分獲報，清水區第155號投票所發生民眾攜帶未關閉電源之行動電話進入投票所，期間因手機響起而接聽電話情事。現場主任管理員發現後，立即通報警衛人員處理。

清水分局獲報後立即派員到場，並由現場警衛人員蒐證，經了解相關情形後，已通知當事人及主任管理員至派出所製作筆錄，全案將依涉嫌違反公職人員選舉罷免法相關規定，移請選舉委員會依法處理。警方強調，投票所內不得以行動電話進行通訊，呼籲民眾進入投票所前，務必遵守相關選舉規定，共同維護公平、公正及順利的投票環境。本案處理過程中，現場投票秩序正常，未影響其他民眾行使投票權。