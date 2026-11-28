今天投票日，屏東縣里港警分局今接獲通報，62歲張女7時許在里港國小投開票所周邊徘徊，8點1分時，想進入投開票所場地檢查票匭是否清空，主任管理員已宣布投票，並告知張女票匭均已清空請她離開，張女不肯並作勢想要去摸縣議員票匭，還沒摸到就被選務人員制止，張女涉違反選罷法送辦。

里港警分局指出，今接獲通報，張女在今天8時許仍想要進入投開票所檢查票匭是否清空，8時1分經主任管理員宣布投票開始，告知票匭均已清空請張女離去，經主任管理員制止後張女仍不願離開，且有妨礙投票情事，遂通報警衛人員及警方到場。

經監察人員到場認定，張女涉違反公職人員選舉罷免法第109條規定，警方將張女帶回分局偵辦，警詢後依違反公職人員選舉罷免法及刑法妨害投票罪移送屏東地檢署偵辦。

根據選務工作規範，投票前選務人員都會公開查驗空票匭。警方提醒，民眾應遵守選舉相關法令及投票所秩序，配合選務人員引導，共同維護選舉公平、公正及順利進行。