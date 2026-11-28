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台中投票半日12起違規 8起攜手機未關機最多、東區1起疑似亮票
今天是投票日。台中市選委會表示，截至中午12時共接獲12起違規案件通報，以攜帶手機進入投票所未關機最多，高達8起，最重罰30萬元；撕毀選舉票或公投票2起、1起攜出公投票案件，以及東區發生1起疑似亮票案件。相關案件均已由選務人員、監察小組委員及警方依權責處理，將依法辦理。
台中市選委會說明，攜帶手機進入投票所未關機案分別發生在西屯區、東區、大雅區、東勢區（2起）、霧峰區、清水區及南區；撕毀選舉票或公投票2起，分別發生於北區及東勢區；另后里區發生1起攜出公投票案件，東區發生1起疑似亮票案件。
台中市選委會指出，依公職人員選舉罷免法，以及公民投票法相關規定，違規攜帶未關機手機進入投票所者，可處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；故意撕毀選舉票或公投票者，可處5000元以上、5萬元以下罰鍰；攜出公投票者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金；另違法亮票者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。
台中市選委會呼籲，民眾前往投票所行使投票權時，務必遵守相關規定，手機應確實關閉電源；切勿攜出、撕毀選票或將圈選內容出示他人，以免觸法受罰，共同維護投票秩序，確保選務作業順利進行。
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