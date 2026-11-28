九合一選舉及全國性公投今天上午8時開始投票，各地陸續傳出撕毀選票、攜帶手機進入投票所等違規事件。警政署最新統計，截至中午12時，全國警方已受理涉嫌違反選罷法案件65件、65人，其中攜帶手機等攝影器材進入投票所29件最多，撕毀及攜出選票28件居次，兩類合計57件，占所有案件近9成。

警政署指出，今天上午受理的65件案件，除攜帶手機等攝影器材進入投票所29件、故意撕毀及攜出選票28件外，另有投票日從事競選、助選活動3件，以及其他違反選罷法案件5件，相關案件由各地警方依法查處。

台北市上午就接連發生3起撕票事件，原因各不相同。萬華區一名女子不滿先前向里長及社區管委會反映修剪樹木問題未獲妥善處理，竟在投票所內撕毀里長選票；士林區一名年長男子因不熟悉投票程序，在圈票處停留許久，一時情緒激動撕毀市長及市議員選票。

內湖區另有男子因不滿里長選舉採同額競選制度，上午10時許在紫星區民活動中心投票時，當場撕毀里長選票。

除撕票外，投票所內攜帶手機也是常見違規情形。新竹縣一名男子上午前往投票時，因手機突然響起，遭選務人員發現；新北市淡水區也有87歲男子在投票所內接聽手機，相關案件均交由選務機關依規定處理。

警方提醒，民眾投票時不得任意撕毀或攜出選票，攜帶手機等攝影器材進入投票所也有法律限制，應遵守選務人員指示。若對候選人、選舉制度或公共事務有所不滿，應循合法管道表達，避免因一時情緒或疏忽觸法。