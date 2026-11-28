2026年地方公職人員選舉今天投開票，彰化縣上午投票情形踴躍，不少投票所都出現排隊人潮。彰化縣選委會表示，彰化縣長選舉上午投票率約3成5，依過往經驗，至下午4時投票截止時，投票率應可超過6成，若投票情況持續熱絡，可能接近7成，但實際投票率仍須待開票後統計。

彰化上午也發生零星違規事件，包括一名候選人一早就在臉書發布拜票訊息，違反選舉期間相關規定；伸港、鹿港投開票所則各有民眾攜帶未關機的手機進入投票所，手機響起遭現場人員制止。

此外，溪州鄉有民眾故意撕毀公投票；和美一處投開票所則有一名婦人疑似將公投票帶出投票所，未投入票匭，經家人發現後通知投開票所人員。縣選委會表示，該張選票後續將以「已領未投」方式處理。

縣選委會指出，選民領取選票後，不得將選票攜出投票所，違者涉及刑事責任，將依法函送檢調偵辦，依公職人員選舉罷免法相關規定，可處1年以下有期徒刑或1萬5000元以下罰金。