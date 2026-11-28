今天舉行地方公職人員選舉，玉里鎮1處投開票所發現有民眾疑似撕毀選票，經主任管理員當場制止並通報警方處理；另有候選人疑似違法拜票遭檢舉，花蓮縣選委會表示，將蒐集相關事證，依公職人員選舉罷免法規定辦理。

花蓮縣議員胡仁順指出，花蓮縣有候選人騎乘掛有競選旗幟的自行車，疑似在投票日拜票，已向花蓮縣選委會提出檢舉；也有民眾在某村公務群組內發文拉票，相關情事同樣已檢舉，希望選務單位查明是否涉及違法。

另外，有民眾向選務單位反映，指有候選人的競選宣傳車停放在投開票所正對面的停車格，質疑投票日仍藉此進行競選活動。縣選委會接獲通報後，隨即派員前往現場，測量宣傳車停放位置與投開票所出入口的距離，確認車輛已超出選罷法規定的投開票所周圍30公尺範圍，因此不構成違規。

花蓮縣選委會課長李冠霆表示，截至今天中午12時，花蓮縣共接獲2件疑似違反選罷法的案件，其中1件是玉里地區投開票所有民眾疑似撕毀選票，經現場監察人員發現後立即制止，並通知警方到場處理；另1件則是有候選人疑似在投票日從事競選活動，選委會已通知公所要求停止相關行為。

李冠霆說，後續將持續蒐集相關事證，釐清實際違規情節，再依個案事實認定適用的法規及罰則，並提報選委會審議後，依相關規定作出處置，目前仍須等待警方及選務人員移送案件資料，才能進一步確認是否違法及後續裁處方式。