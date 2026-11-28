2026年九合一選舉上午8時至下午4時舉行投票，台北市天氣晴朗，不少投票所一早就出現排隊人潮。上午10時的投票率，截至10點北市投票率約13%，中午12時拉高，來到約33%。

據指出，早上10點的統計投票率13%，在台北市不算特別高，中午12 時左右，投票率已經衝上33%，據藍營人士出，中午的投票率，和2022年的投票率差不多，預計到了下午，才會比較明朗。

台北市上午8時後天氣晴朗，氣溫也回溫，上午各地投票所出現人潮，投票動線順暢，民眾表示，把握好天氣早點出門投票，下午可以外出走走。

投票將持續至今日下午4時結束，各投票所將改為開票所，進行開票作業。根據2022年市長選舉，當年是蔣萬安、陳時中、黃珊珊「三腳督」，投票率67.7%。