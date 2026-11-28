今天是地方公職人員選舉及全國性公民投票日，苗栗縣長鍾東錦上午8點半左右與妻子陳美琦到設在頭份市蟠桃國小的投開票所投票，並慰問選務人員的辛勞。

苗栗縣選委會表示，今年縣長選舉人數有44萬6401人、縣議員區域選舉人數為43萬6853人、鄉鎮市長選舉人數44萬5616人；另外，全國性公民投票案第22案投票權人數共45萬6652人。全國九合一選舉在縣內共五項，分別是第20屆縣長、第21屆縣議員、第20屆（苗栗市為第13屆、頭份市第4屆）鄉鎮市長、第23屆（苗栗市第13屆、頭份市第4屆）鄉鎮市民代表及第23屆村里長選舉。

鍾東錦表示，今天選舉雖多了一項公投，但各投開票所秩序都很好，感謝苗栗縣選委會及縣府行政處、民政處辦理選務工作，上午除慰問選務人員辛勞，也要鼓勵鄉親出門投票，選賢與能。

苗栗縣長鍾東錦上午8點半左右與妻子陳美琦到設在頭份市蟠桃國小的投開票所投票。圖／苗栗縣政府提供