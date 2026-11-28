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台中中午投票率近4成 里長：不少選民趁天氣好提早投票
台中市今天舉行選舉，根據市府初步統計，截至中午12時，投票率達39.55%，將近4成。多位里長觀察，受到氣象預報下午天氣轉冷影響，不少選民把握上午天氣較好的時段，提早前往投票所投票，上午各投票所陸續出現投票人潮。
多位里長表示，從上午投票情況觀察，民眾出門投票的意願不低，尤其部分長者考量下午氣溫可能下降，選擇一早就到投票所完成投票，也有不少民眾利用上午空檔前往投票，讓上午投票人潮相對集中。
回顧4年前台中市選舉及公民投票，截至中午12時，選舉投票率約35%，公投投票率約34%。相較之下，今天截至中午的投票率已達39.55%，高於4年前同期。
以目前投票情況及4年前整體投票率超過6成的情形觀察，若下午投票人潮持續，今天台中市整體投票率有機會突破6成，實際投票率仍有待選務機關最後統計公布。
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