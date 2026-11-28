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台南至中午投票率約35%比上屆踴躍 賴總統領票都要排隊6、7分鐘
115年地方公職人員選舉及全國性公民投票第22案今天上午8時至下午4時舉行投票，台南市截至中午粗估投票率約35%，投票情況比上屆踴躍，總統賴清德前往投票時，也排隊約6、7分鐘才領到選票，顯示投票人潮相當踴躍。
台南市長黃偉哲表示，今天一早天氣稍微涼冷，約上午10時左右出太陽，整體天氣宜人，不冷不熱，適合外出投票。他呼籲，所有具投票權的市民把握機會前往投票所，積極行使公民權利。
台南市發生2起違規事件，分別是撕毀選票及在投票所手機鈴響，當事人都是女性，台南市選舉委員會將依法處理。
1名女子上午9時55分在善化區第540號投票所撕毀市長及里長選票，警方初步調查，這名女子疑車禍頭部受傷，認知能力不足。另外，1名女子上午8時30分走進永康區第856號投票所時，友人突然來電，手機鈴響違規。
台南市37個行政區共設置1563個投票所，較以往新增16個投開票所。市長選舉人數156萬8248人、區域市議員選舉人155萬6897人、平地原住民市議員選舉人3559人、山地原住民市議員選舉人4067人、里長選舉人155萬8477人，另有159萬9159人具有公民投票權。
這次選舉將選出市長1人、區域市議員55人、平地原住民及山地原住民市議員各1人，以及里長650人。投票時間至下午4時截止，選務單位提醒選民留意投票時間，完成投票。
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