今天是投票日，新竹縣市上午陸續傳出8起投票違規事件，其中2名民眾將公投票攜出投票所，1人將公投票帶到停車場，另1人甚至帶回家，選務人員發現後一路追到住處取回；此外，還有6名民眾因手機鈴響遭發現，其中3人甚至接聽電話。

新竹市今天上午發生3起投票違規事件，其中1名民眾在東區投票所領票後，未將公投票投入票匭，竟將公投票一路帶到投票所外的停車場，直到向兒子提及此事，才折返回投票所向選務人員說明。

北區也發生類似事件，1名陳姓男子領票後，未將地方性公投票投入票匭，竟直接將公投票帶回家，投票所管理員事後發現，一路追到陳男住處取回公投票，並帶回投票所，由選務人員將公投票投入票匭，隨後告知警衛人員。

此外，新竹市東區另有1名民眾攜帶未關機的手機進入投票所，因手機鈴響遭選務人員發現。

新竹縣上午則分別在芎林鄉、湖口鄉、新豐鄉及竹北市發生5起民眾攜帶手機進入投票所的違規事件，其中湖口鄉有1名民眾手機鈴響後接聽電話，新豐鄉同一處投票所也接連發生2起手機鈴響並接聽電話事件，均遭選務人員發現。

新竹縣相關違規事件，經選務人員通報選監小組後，均已製作相關紀錄及筆錄，後續將交由選委會認定及裁處。

中選會提醒，依公職人員選舉罷免法規定，除執行公務外，民眾不得攜帶未關閉電源的手機或具攝影功能器材進入投票所，違者可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰；另依公民投票法第41條規定，將公投票攜出投票所者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。