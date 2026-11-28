九合一選舉今天登場，台北市上午接連發生3起撕毀選票事件，原因各不相同。萬華區一名女子不滿向里長反映修剪樹木未獲處理，當場撕毀里長選票；士林區一名年長男子因不熟悉投票程序，撕掉市長及議員選票；內湖區另有男子因不滿里長同額競選制度，也將選票撕毀。3案均由警方到場查處，後續依法函請台北市選委會裁處。

內湖分局指出，今天上午10時10分許，康寧派出所接獲內湖區紫星區民活動中心第411號投票所主任管理員通報，有男子領取里長選票後，因不滿里長選舉只有1名候選人、採同額競選制度，竟直接將選票撕毀。現場選監小組認定涉嫌違反選罷法，警方將男子帶回查辦，後續移請主管機關裁罰。

士林區天母國小投票所也發生類似情況。士林分局表示，今天上午8時許接獲通報，1名年長男子因不熟悉投票作業，在圈票處停留許久，過程中一時情緒激動，竟將手中的市長及市議員選票撕毀。選務人員發現後通報警方，後續同樣函請台北市選委會依法裁處。

另外，萬華區青年路一處投票所，今天上午8時許也有女子撕毀里長選票。萬華分局調查，女子先前曾向當地里長及社區管委會反映樹木修剪問題，卻認為始終沒有得到妥善處理，心生不滿，今天前往投票時，竟直接撕毀里長選票表達抗議，現場主任管理員隨即通報選監小組及警方處理。

警方表示，依公職人員選舉罷免法規定，故意撕毀領得的選舉票，可處5000元以上、5萬元以下罰鍰。民眾即使對候選人、選舉制度或公共事務有所不滿，也不能以撕毀選票表達意見；如果對投票程序不清楚，應向現場選務人員詢問，避免一時衝動觸法。

警方提醒，民眾投票時不得撕毀、攜出選票，也不得亮票、拍攝選票，應遵守現場選務人員指示，共同維護投票秩序。