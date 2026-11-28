今天是選舉投票日，台中市豐原區上午許多投票所投票踴躍，一名媽媽帶著女童投票時，女童在旁安靜等候；一名現場選務人員說，上午天氣很好，投票率踴躍，上午應該有近5成。

豐原國小投票所今天上午8點就有人排隊要投票，選民依序排隊進入領票，選務人員在門口提醒背包不要帶進，手機可放在門口置物籃，投完票再取回。

豐原區另一處投票所投票情形也踴躍，有比丘尼到場投票，也有行動不便民眾由家人推輪椅到場投票；一名媽媽帶著女童進入投票所，她進圈選處時，女童在旁安靜等候，選務人員協助看護女童。