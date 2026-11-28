今天全台舉行九合一地方公職人員選舉與公投投票，受惠於天氣狀況不錯，新北市各投開票所一早便湧現投票人潮，民眾參與十分踴躍。上午整體投票率約達三至四成，預估至下午4時投票時間截止，全日投票率可望上看七成至七成五；另據新北市選舉委員會統計，截至上午11時30分止，全市共發生11起選務違規情事。

由於今日氣候宜人、適合出門，新北市各行政區投開票所自上午8時開放投票後，便陸續出現排隊人龍，不少市民攜家帶眷前往履行公民權利。上午時段各地投票順暢，投票率已穩定累積約三至四成，展現選民對地方公職人員選舉及公投議題的高度關注與參與熱度。

針對下午選情走勢，選務人員與地方人士評估，隨著午間用餐後及午後出門人潮持續湧入，各投開票所預計仍會維持穩定投票節奏。若下午天氣持續穩定，至下午4時投票時間正式截止時，新北市整體投票率不排除可望進一步攀升，上看七成至七成五的亮眼水準。

在選務秩序維護方面，新北市選舉委員會持續即時掌握各區投開票所回報情形。根據新北市選委會最新統計資料顯示，截至今天上午11時30分投票時間止，全市共計發生撕毀選舉（含公投）票6案、攜帶手機進入投票所2案，另有民眾將選舉（公投）票攜出投票所3案，合計共11起相關違規情事。

進一步檢視各項違規態樣，上午以撕毀選舉或公投票6件為最多，其次為將選舉或公投票攜出投票所3件，以及攜帶手機進入投票所2件。相關個案均已由各投開票所主任管理員及現場警衛人員第一時間依程序處置，並通報選監委員依法進行後續認定與裁處作業。

新北市選舉委員會特別提醒尚未前往投票的市民，下午4時投票截止前進入投票所時，務必留意相關選舉法令規範，切勿攜帶手機或攝影器材進入投票所，也不得撕毀選票或將選票攜出場外，若不慎蓋錯選票應即向選務人員反映依規處理，切勿一時心急觸法受罰，共同維持良好投票秩序。

新北市今天上午選情熱，整體投票率可望上看七成五，截至11時半違規共11件。記者王長鼎／攝影

新北市今天上午選情熱，整體投票率可望上看七成五，截至11時半違規共11件。記者王長鼎／攝影