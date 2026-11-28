2026選舉選票有公投票，彰化縣社頭鄉一名選民投完公職人員選舉選票，返家發現沒投公投票，返回原投票所要領公投票遭拒，與選務人員發生爭執。彰化縣選舉委員會表示，進入投票所，選票和公投票都以一次領取為限，若沒離開投票所可補領忘了領的選票，踏出投開票所就不能領取任何選票。

據了解，社頭鄉選民投訴指出，第829投開票所發生一名選名投完公職人員選舉選票，發現忘了領取公投票，要領取補投遭選務人員拒絕，雙方發生爭執。

縣選委會據報並了解，表示這名選民沒帶公投票的投票通知單，離開投票所，回家拿這張通知單返回投票所要領票補投，被選務人員拒絕。

縣選委會說，依選罷法規定，選務人員不能從事「你忘了拿某選票」、「你要不要投某項選舉」等任何提醒、暗示選民的行為，選民進入投票所後，領票以一次為限，投完票還沒離開投票所就發現自己忘了領某張選票，可要求補領和投票，但踏出投開票所即不可補領任何選票及補投票。

至於社頭鄉部分民眾不清楚還有公投票，抱怨沒領沒投。縣選委會對此回應，公投投票通知單連同公職人員選舉投票通知單分送到選民戶籍所在地，民眾出門投票前最好檢視所有投票通知單，攜帶身分證、印章行使公民權利。