今天是投票日，高雄市龍華國小0954投開票所發生一起選務爭議，一名投票市民抱怨選務人員不給公投票，抱怨之後才給選票，引發網友議論。高雄市選委會說明，當事人未攜帶公投票通知單引發誤會，後來已經補發公投票給對方。

九合一選舉今天上午8時開始投票，龍華國小一年九班的投開票所發生選務糾紛，一名市民發文抱怨說「高雄0954投開票竟然不給公投票，還是嚴厲要求才拿出來，這什麼鬼？」

此則抱怨文引發其他網友關注，多名網友說，他們去投票時都是直接給四張選票（市長、議員、里長及公投票）。也有人高雄市一名選民說，今早八點半在同一間教室投票，領到四張票。

抱怨網友進一步還原狀況指出，投票時女性選務人員核對名冊，直接忽略公投名冊，隔壁男性選務人員拿三張票給他，另一張桌子拿公投票的人員完全沒動作。在他蓋完票要投入投票箱時，才意識到沒領到公投票，當下回去要求領公投票，選務人員才問「你要投嗎？我回，當然要，這是基本權利」，才領到公投票。

高市選委會表示，此起爭議起因於市民投票時只攜帶一張選舉通知單，沒有攜帶公投通知單，所以選務人員才問他要不要領公投票，在確認對方有投票意願之後，才補發公投票給這名市民。