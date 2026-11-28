今天是九合一選舉投票日，新北市土城區上午接連傳出2起疑似選舉違規事件，47歲王姓男子在廣福市民活動中心投票時撕毀選票一角，另有71歲劉姓女子在清水中學將選票攜出投票所，選務人員發現後通報警方處理，王男部分移請新北市選舉委員會認定，劉女則依選罷法函請新北地檢署偵辦。

土城警分局表示，今天上午9時許接獲廣福市民活動中心投票所主任管理員通報，指一名男子撕毀選票一角，員警獲報到場，將王男帶返派出所製作筆錄，後續移請新北市選舉委員會認定是否涉及撕毀選票，王男製作完筆錄後自行離去。

同日上午9時許，警方另接獲清水中學投票所主任管理員通報，一名女子將選票攜出投票所，員警到場將劉女帶返分局製作筆錄，全案依選罷法函請新北地檢署偵辦。

土城警分局呼籲，民眾投票時應遵守選舉相關規定，依選務人員指示完成投票程序，切勿攜帶手機或其他攝影器材進入投票所拍攝，也不得以任何方式亮票、展示選票或妨害他人投票權益，共同維護公平、公正的選舉環境。