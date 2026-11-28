地方公職人員選舉及全國性公民投票今天登場，天空作美苗栗上午約有三、四成投票，秩序大致良好，竹南發生一起公投票攜出案，案由警方處理中，依公民投票法，可處1年以下徒刑、拘役，或科1萬5000元以下罰金，縣選舉委員會提醒選舉人注意。

今天投票時間至下午4點，苗栗縣選舉委員表示投票秩序大致良好，全縣僅一起公投票攜出案，依公職人員選舉罷免法及公投法規定，選舉人及投票權人領取選舉票及公投票後，不得將選票攜出投票所，違者可處1年以下徒刑、拘役，或科1萬5000元以下罰金，

此外，投票剩半天，縣選委會提醒選舉人進入投票所時，不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材（已關閉電源之行動裝置不在此限），違者將處3萬元至30萬元罰鍰，選舉人及投票權人領取選舉票及公投票後，不得將選票攜出投票所，違者可處1年以下徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金，另不得將選票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之選舉票或公投票，違者將5000元至5萬元罰鍰。