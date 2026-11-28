台北市士林區天母國小今天早上8時許傳出撕毀選票案，85歲吳姓老翁疑因年紀大、太久沒有投票，一時不知怎麼投，在圈選處圈選許久，突然情緒激動，在投開票所內撕毀市長和議員兩張選票，現場開票所主任管理員立刻通報選監小組，警詢後函請台北市選委會裁處。

士林警方呼籲，民眾前往投票時，嚴禁將選票或公投票攜出、撕毀、亮票或拍照，除執行公務外，禁止攜帶手機或攝影器材進入投票所內；且投票所四周30公尺內亦不得有喧嚷、干擾等破壞秩序行為，請民眾依現場工作人員指示，遵守投票相關規定，共同維護投票秩序與選舉公平，切勿因一時疏忽而觸法。