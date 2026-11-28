今天是九合一選舉及公投投票日。台中市選委會表示，截至今天上午11時共接獲4起違規案件通報，包括后里區1起民眾攜出公投票、西屯區及東區各1起民眾攜帶手機進入投票所未關機且手機響起，以及北區1起民眾撕毀3張選票等情事。相關案件均已由選務人員、監察小組委員及警方依權責處理，後續將依法辦理。

台中市選委會指出，依相關選舉及公投法規，攜出公投票者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金；攜帶未關機手機進入投票所者，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰；故意撕毀選票者，可處5000元以上、5萬元以下罰鍰。市選委會呼籲，民眾行使投票權時務必遵守相關規定，避免因一時疏忽而觸法，共同維護投票秩序及選務作業順利進行。