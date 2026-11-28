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國民黨前主席朱立倫排隊等投票 與民寒暄聊天樂出表情包
2026九合一選舉登場，桃園今早出太陽，氣溫回暖，民眾投票情況踴躍。國民黨前主席朱立倫上午11時到八德老家附近投開票所完成投票，也呼籲民眾踴躍投票。
朱立倫今天上午11時攜妻子前往投開票所，排隊等候約10到15分鐘才登記領到選票，規程不少民眾熱情打招呼，他也大方握手擊掌回應，民眾直說「第一次這麼近距離看到本人，感覺好親民」。
朱立倫表示，今天回到家鄉投票看到好多的老鄰居、老朋友，感覺很開心，大家都非常熱情；投票是台灣民主最重要、也應該要做的義務，今天天氣很好，希望大家都踴躍投票。
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