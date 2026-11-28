今投票日，高雄市大寮區96歲畢姓老翁今天上午9時49分至山頂路第2017投開票所投票後，未將公投票投入票匭即步出投開票所，經主任管理員發現後，通知現場員警，畢被警方帶回查辦，將依涉違反公民投票法函報選委會裁處。

林園警分局指出，96歲畢姓老翁今天上午9時49分許前往位於大寮區山頂路2017投開票所投票，領了選舉票和公投票，選票投入票匭後，老翁未將公投票投入票匭即攜出投開票所。

當時主任管理員發現後制止，並立即通知現場員警處理；據了解，畢翁稱因為公投票上沒人頭像，以為空白的是沒用的選票才攜出；警詢後，將函送選委會開罰，並依違反公民投票法移請高雄地檢署偵辦。