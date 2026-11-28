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選票都白色選民霧煞煞！擔心錯投票匭成廢票 選委會：仍計票
高雄市九合一選舉今天登場，選民投票時發現市議員選票和公投票都是白色，容易混淆、誤投不同票匭，擔心投錯票匭是否變廢票。高雄市選舉委員會表示，誤投票匭仍屬有效投票，會計入投票數，再依法認定選票有效或無效票。
今天上午選舉投票，選民發覺議員選票和公投票都是白色選票，容易錯投票匭。也確實有不少人蓋過選票後，因此在票匭前顯得猶豫不決。投票所選務人員忙著提醒選民，「長的是議員選票，短的是公投票」。
選民投票後關心，若不慎將選票投入錯誤票匭，是否會被視為廢票，影響投票權益。高雄市選舉委員會表示，依據「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票投開票所工作人員手冊」規定，誤投票匭的選舉票或公投票，仍屬有效投票，仍計入投票數，再依法認定選票為有效或無效，不會因為投入錯誤票匭就不予計票。
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