九合一大選今投票，高雄市長陳其邁上午前往投票，他呼籲市民踴躍出門投票，用選票決定自己的未來；被問到今晚會在哪裡看開票？陳其邁笑回「不知道耶！有沒有什麼好的建議地點？」還打趣說「反正我不是候選人，候選人緊張得要死」，希望選出一位好市長，帶領高雄繼續往前邁進。

陳其邁今天前往新莊國小投開票所投票，他表示，每一次選舉都是民主的實踐，希望透過不同的選擇決定未來，並再次提到昨晚選前之夜的喊話「Vote is yours, but future is ours.」呼籲市民用選票決定未來，踴躍出門投下關鍵的一票。

媒體追問，昨晚選前之夜回顧6年市長生涯時，似乎難掩情緒激動感傷落淚？陳其邁笑著否認「沒有啦！」因為時間真的過得很快，他憶起前總統蔡英文卸任時，曾跟他聊過卸任心情，當時小英總統說卸任時就發現還有好多、好多的事情都沒做，「我現在可以體會她當時的心情」。

陳其邁說，現在行程還是很滿，剛剛經過看到路樹需要修剪或人行道問題，還是會打電話麻煩工務局或其他局處趕快處理，「緊緊緊」來服務市民。

陳其邁坦言，再過不到1個月就不是市長了，看到問題就想打電話的衝動，卸任後可能會有一點不習慣，笑說「某種程度也是一種職業傷害」。

至於卸任後規畫，陳其邁透露，應該會多往山裡面走走、爬山，往人煙罕至的地方去，享受山裡面的寧靜，如果手機訊號不好電話不會響，也會讓自己轉念想這樣就好，他說，「之後就是休息一下，我也會有我的計畫」。

被問今晚會在哪裡看開票？陳其邁一派輕鬆反問有無推薦的地點，他笑說，反正自己不是候選人，候選人緊張得要死，「我們就是來投票，希望能夠選出一個好市長，帶領高雄繼續往前邁進」。

高雄市長陳其邁今投下選票，期盼選出一位好市長，帶領高雄繼續向前邁進。記者郭韋綺／攝影