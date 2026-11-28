今天全台九合一選舉投票，新北市永和區福和國中今早發生投票小插曲。因校方總務主任向警衛表示選務人員須布置場地，上午8點才開門，導致一早出門準備排隊的民眾被擋在門外，部分趕著投票後出門的選民更在校門口與警衛發生爭論，引發現場關注。

永和區長周慶珍今早獲悉狀況後，隨即派員前往了解，掌握是校門開放環節出現溝通落差，並立即轉知校長處理。經協調後，福和國中大門已於今天上午7時55分順利開啟，讓排隊民眾得以依序進入校園準備投票。

此次開門時間差雖一度讓早起選民在校外等候並產生口角，但因區公所與校方迅速應變、及時開啟大門，整體投票秩序隨即恢復順暢，並未耽誤正常投票作業，後續選舉流程皆依規定進行。