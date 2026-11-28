聽新聞
0:00 / 0:00
民眾到福和國中投票因一早校門未開門惹議 經協調7時55分放行
今天全台九合一選舉投票，新北市永和區福和國中今早發生投票小插曲。因校方總務主任向警衛表示選務人員須布置場地，上午8點才開門，導致一早出門準備排隊的民眾被擋在門外，部分趕著投票後出門的選民更在校門口與警衛發生爭論，引發現場關注。
永和區長周慶珍今早獲悉狀況後，隨即派員前往了解，掌握是校門開放環節出現溝通落差，並立即轉知校長處理。經協調後，福和國中大門已於今天上午7時55分順利開啟，讓排隊民眾得以依序進入校園準備投票。
此次開門時間差雖一度讓早起選民在校外等候並產生口角，但因區公所與校方迅速應變、及時開啟大門，整體投票秩序隨即恢復順暢，並未耽誤正常投票作業，後續選舉流程皆依規定進行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。