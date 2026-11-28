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五股婦人一口氣撕掉4張選票 蘆洲老翁撕掉公投票遭法辦
今天是投票日，新北市蘆洲、五股上午各發生1件撕毀選票，分別是78歲老翁聲稱不知道公投票要幹嘛便直接撕掉，49歲婦人因為蓋錯章，一口氣將4張選票全部撕掉想要重新領一次。2人均函請新北市選舉委員會裁處。
林姓老翁上午8時32分在蘆洲區溪墘湧蓮市民活動中心「第745號投開票所」領完票後，向選務人員表示不清楚公投票的作用，工作人員還在向他解釋，老翁即當場將選票撕毀，來不及阻止。
賴姓婦人則是上午8時32分在五股區貿商社區活動中心「第326號投開票所」，因為投票時蓋錯章，直接把市長票、議員票、里長票、公投票一起撕掉，立即被發現，她連忙解釋以為弄錯可以重新再領選票，並非蓄意要破壞。
2人的行為違反公職人員選舉罷免法第110條第10項，分別由蘆洲區、五股區選監委員抄登資料記錄，移請新北市選舉委員會裁處，將可處5千元以上、5萬元以下罰鍰。
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